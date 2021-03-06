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Эксперт призвал удалить со смартфонов VPN-сервис

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Киберэксперт Зак Доффман призвал пользователей смартфонов Android удалить приложение SuperVPN, предназначенное для подключения к виртуальной частной сети и позволяющее обойти блокировку определенных страниц провайдером. Об этом он написал в статье для журнала Forbes.

По словам Доффмана, приложение было скачано в Google Play более 100 миллионов раз. При этом он напомнил, что специалисты уже предупреждали об опасности данного приложения.

Доффман ссылался на статью в издании CyberNews, в которой говорится о том, как база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых упоминался и SuperVPN, была выставлена на продажу: речь идет об именах, местоположении, электронных адресах и истории платежей. Как предупредили в CyberNews, SuperVPN представляет собой «один из самых популярных и опасных» VPN-сервисов в Google Play.

VPN-сервисы позволяют пользователям подменять настоящий IP-адрес, что дает возможность посещать заблокированные на территории их стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах. SuperVPN входит в число самых популярных VPN для Android. В Google Play его скачали более 100 млн пользователей. У GeckoVPN 10 млн скачиваний, у ChatVPN — 50 тыс.

Как рассказали опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты, данные пользователей VPN-сервисов могут быть использованы мошенниками для фишинга и хакерских атак по типу «человек в середине», когда хакер ставит вредоносные инструменты между жертвой и целевым ресурсом, таким образом перехватывая веб-сессии пользователя.

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