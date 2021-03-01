В сеть утекла база данных 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов

На теневых форумах выставили на продажу базу данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов для операционной системы Android. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. В базе содержаться адреса электронной почты, пароли и логины пользователей, в том числе из России. В одном из образцов из архива на продажу содержатся данные об устройствах пользователей VPN, в том числе серийные номера, типы телефонов и бренды, пишет издание.

«Коммерсантъ» отмечает, что данные пользователей SuperVPN уже оказывались в открытом доступе в результате масштабной утечки летом прошлого года. Основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с изданием заявил, что новая утечка данных пользователей бесплатных VPN произошла из-за «очевидной халатности при обращении с конфиденциальной информацией». «Владельцы сервисов банально не стали изменять пароли по умолчанию на своих серверах баз данных», — пояснил он.

По мнению опрошенных газетой экспертов, данные пользователей могут быть использованы мошенниками для фишинга и хакерских атак по типу «человек в середине», когда хакер ставит вредоносные инструменты между жертвой и целевым ресурсом, таким образом перехватывая веб-сессии пользователя.

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