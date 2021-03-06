В Венесуэле введут в обращение новые банкноты номиналом 1 млн боливаров

С 8 марта власти Венесуэлы введут в обращение новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров. Об этом говорится на сайте Центробанка страны.

«Новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн суверенных боливаров начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года», — сказано в документе.

Как рассказали в ведомстве, новые купюры должны удовлетворить потребности национальной экономики.

Венесуэла уже почти три года находится в тяжелом социально-экономическом кризисе. По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1700000%. В 2019 году инфляция в Венесуэле составила более 9585%.