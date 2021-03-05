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В Хабаровском крае с рельсов сошли 18 цистерн

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По данным агентства, инцидент произошел на перегоне «Дальневосточный — Форель». Из сошедших с рельсов цистерн — десять опрокинулись, в результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации источника агентства, в каждой опрокинутой цистерне — от 61 до 67 т топлива.

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«Интерфакс» со ссылкой на свой источник уточнил, что прогнозируется задержка в движении пассажирских поездов сообщением Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, Владивосток — Совгавань и Совгавань — Владивосток.

В начале февраля в Забайкальском крае сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда. Авария произошла на станции Нанагры. По данным регионального МЧС, в результате происшествия была повреждена одна электроопора, а также произошел излом входных стрелок — 150 м четного пути, 70 м нечетного пути.

Хабаровский край цистерны сход с рельсов
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