На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар

На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

По словам собеседника агентства, на борту «Востока 2» находятся 23 человека. Очаг пожара удалось оперативно потушить, открытого пламени нет, и судно находится на ходу. В результате инцидента никто не пострадал. Представитель спасательно-координационного центра добавил, что к судну идет спасательный буксир.

В январе в Охотском море произошел пожар на рыболовецком траулере Enigma Astralis. На его борту находились 47 человек, никто из них не пострадал. Моряков с загоревшегося суд приняла на борт плавбаза «Доброфлота» «Всеволод Сибирцев».