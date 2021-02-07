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В Забайкалье сошли с рельсов 17 грузовых вагонов

В Забайкальском крае на станции Нанагры сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

«Инцидент произошел 6 февраля в 23:56 (мск). В результате был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции временно приостановлено.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что в результате происшествия еще была повреждена одна электороопора, а также произошел излом входных стрелок, 150 метров четного пути, 70 метров нечетного пути. В настоящее время устраняются последствия аварии. Всего к восстановительным работам привлечено 99 человек и 23 единицы техники.

В Забайкалье восстановили движение поездов на месте схода 29 вагонов
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Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю

В связи с этим ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 61 сообщением Владивосток — Москва с остановкой на станции Могоча. Кроме того, отменен пригородный поезд № 6220 сообщением Зилово — Ксеньевская, добавили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае сошли с рельсов 29 вагонов грузового поезда, которые повредили 950 м железнодорожного пути. По данным регионального МЧС, авария случилась на железнодорожном перегоне Кислый Ключ — Артеуша в Могочинском районе. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее движение поездов восстановили.

РЖД вагоны Забайкальская железная дорога
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