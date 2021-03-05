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МИД оценил возможность новой перевозки дипломатов на дрезине

Фото: MID_RF / Twitter
Фото: MID_RF / Twitter

В российском МИДе назвали невозможным возврат российских дипломатов через границу в КНДР на дрезине. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

«С учетом принятых в КНДР беспрецедентно жестких антиковидных мер, возврат и повторное использование находящейся на российской территории несамоходной дрезины не представляется возможным», — рассказали в МИДе.

Выехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вылетели в Москву
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Фото:@MID_RF / Twitter

В конце февраля российское внешнеполитическое ведомство опубликовало видеозапись, на которой сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей возвращаются на родину на дрезине. В МИДе пояснили, что восемь россиян возвращались в Россию на дрезине из-за закрытых границ. До этого они 32 часа ехали на поезде, затем два — на автобусе, после чего перешли на российскую сторону. Толкать дрезину пришлось больше километра — до российской погранстанции Хасан. Оттуда россиян доставили автобусом в аэропорт Владивостока, сообщили в ведомстве.

В Кремле, комментируя видеозапись, отметили, что дипломатическая служба является сложной и напряженной.

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