Выехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вылетели в Москву

Фото: @MID_RF / Twitter

Сотрудники российского посольства в Пхеньяне и члены их семей, выехавшие из КНДР на дрезине, вылетели в Москву. Об этом сообщает представительство МИД России во Владивостоке.

«На российской территории соотечественников автобусом доставили во Владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом», — говорится в сообщении на странице в Facebook.

В представительстве уточнили, что его сотрудники содействовали выезду с территории КНДР российских дипломатов и членов их семей. Из-за закрытых границ между Россией и Северной Кореей в связи с пандемией коронавируса выезд был разрешен только железнодорожным путем с использованием дрезины.

Ранее стало известно, что восемь россиян проехали 32 часа на поезде, два — на автобусе и потом на дрезине до российской погранстанции Хасан. Дипломаты разместили вещи и детей на дрезине, а сами толкали ее больше километра.