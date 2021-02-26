Песков после отъезда дипломатов на дрезине назвал тернистой их службу

Фото: МИД России

Дипломатическая служба является сложной и напряженной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение сотрудников российского посольства в Пхеньяне в Россию на дрезине, передает корреспондент РБК.

«Дипломатическая cлужба — она очень терниста и очень сложна. Она кажется такой симпатичной, элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты», — заявил он.

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Песков рекомендовал обратиться за комментарием по ситуации к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.