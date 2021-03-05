МИД пообещал опубликовать ответный стоп-лист на санкции США

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Россия в скором времени опубликует ответный стоп-лист американских граждан, реагируя на последние санкции США в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

«Учитывая, как они [США] себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем», — подчеркнула Захарова.

Ранее, 2 марта, США ввели санкции против российских физических и юридических лиц по линии трех ведомств — Минфина, Минторга и Госдепартамента. Эти ограничения связаны с делом Навального, который, по версии военных европейских специалистов, был отравлен в России боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Москва отравление неоднократно отрицала.

В список Минфина США вошли глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Фигурантам списка нельзя владеть собственностью на территории США, а гражданам Соединенных Штатов запрещено совершать с ними какие-либо сделки.