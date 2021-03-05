Мосгорсуд признал законным арест Ильи Азара на 15 суток

Илья Азар (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московский городской суд признал законным арест на 15 суток журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«[Постановление Тверского районного суда города Москвы] изменено в части указания даты совершения правонарушения <...>. В остальной части постановление оставлено без изменения», — отметил представитель Мосгорсуда.

Ранее, 3 марта, Тверской суд Москвы назначил Азару 15 суток ареста из-за призывов к участию в несогласованной акции протеста. Более того, журналист был признан виновным в нарушении установленного порядка организации митинга и приговорен к штрафу 150 тыс. руб.

Telegram-канал «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева уточнял, что штраф Азару назначили из-за призывов к пикетам против поправок в Конституцию, а 15 суток дали из-за постов об акции у СИЗО «Лефортово» против преследования журналиста Ивана Сафронова. После акции 13 июля 2020 года у следственного изолятора журналиста задержали. Помимо него полиция также задержала журналистку «Холода» Марию Карпенко, спецкорреспондента «Коммерсанта» Ольгу Алленову и других.