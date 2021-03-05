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Власти Кызыла запретили продажу алкоголя 8 марта

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В Международный женский день, 8 марта, в Кызыле будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня — 8 Марта, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в сообщении.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Данное распоряжение не распространяется на места общественного питания. При этом руководству общепита рекомендовано в праздничный день снять с продажи алкоголь «в целях борьбы с алкоголизацией населения».

В пресс-службе также подчеркнули, что за соблюдением запрета будут следить сотрудники полиции в ходе специальных рейдов.

В феврале в Забайкальском крае власти на два часа сократили время торговли алкогольной продукцией. Если раньше закон запрещал продавать спиртные напитки с 23:00 до 8:00, то теперь их нельзя купить с 23:00 до 10:00. По словам краевого прокурора Максима Ершова, такое решение было принято для урегулирования ситуации с алкоголизацией населения в регионе, где около 50% всех преступлений совершается в состоянии алкогольно опьянения.

Весной в период самоизоляции, объявленной из-за распространения коронавируса, власти некоторых регионов ограничивали продажу алкоголя. В частности, такие меры были введены в Кемеровской области, Туве, Карелии, Башкирии и ряде других субъектов.

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