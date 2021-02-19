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Нарколог оценил сокращение время продажи алкоголя в Забайкальском крае

Сокращение времени продажи алкоголя является одной их четырех регулирующих мер по изменению уровня употребления спиртного в России. Об этом заявил РБК главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, комментируя введенные ограничения на продажу алкоголя в Забайкальском крае.

«Никто не говорит о «сухом законе», но дополнительно регулировать продажу крепкого алкоголя было бы хорошо для страны. Ограничение продажи алкоголя по времени, какое вводится в Забайкальском крае, является одной их четырех регулирующих мер по изменению уровня употребления спиртного, которые предлагаются наркологическим сообществом», — сказал Брюн.

В Забайкальском крае на два часа сократят продажу алкоголя в магазинах
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По словам нарколога, помимо этого в наркологическом сообществе считают необходимым повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, а также вывести всю продажу напитков в специализированные супермаркеты. Брюн добавил, что еще одной регулирующей мерой может быть цена на алкоголь, которая не должна быть слишком доступной.

«Думаю в регионах местные муниципальные власти, внедрив в жизнь такие ограничительные меры, вполне могут получить положительные результаты в самые короткие сроки», — считает эксперт.

Брюн также напомнил, что весной 2020 года в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях, уже вводили ограничения на продажу алкоголя.

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Ранее власти Забайкальского края сократили время продажи алкоголя в розничных магазинах на два часа. Соответствующие поправки были приняты в региональный закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. До принятия поправок запрещалась продажа спиртных напитков с 23:00 до 8:00 часов, после вступления изменений купить алкоголь нельзя будет с 23:00 до 10:00.

Авторы
Егор Губернаторов, Роман Котерев
алкоголь Евгений Брюн Минздрав алкогольный напиток
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