Нарколог оценил сокращение время продажи алкоголя в Забайкальском крае

Сокращение времени продажи алкоголя является одной их четырех регулирующих мер по изменению уровня употребления спиртного в России. Об этом заявил РБК главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, комментируя введенные ограничения на продажу алкоголя в Забайкальском крае.

«Никто не говорит о «сухом законе», но дополнительно регулировать продажу крепкого алкоголя было бы хорошо для страны. Ограничение продажи алкоголя по времени, какое вводится в Забайкальском крае, является одной их четырех регулирующих мер по изменению уровня употребления спиртного, которые предлагаются наркологическим сообществом», — сказал Брюн.

По словам нарколога, помимо этого в наркологическом сообществе считают необходимым повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, а также вывести всю продажу напитков в специализированные супермаркеты. Брюн добавил, что еще одной регулирующей мерой может быть цена на алкоголь, которая не должна быть слишком доступной.

«Думаю в регионах местные муниципальные власти, внедрив в жизнь такие ограничительные меры, вполне могут получить положительные результаты в самые короткие сроки», — считает эксперт.