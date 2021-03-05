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Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой

В Новой Зеландии отменили предупреждение об угрозе цунами, эвакуированным местным жителям разрешили вернуться домой. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны.

Однако в ведомстве отметили, что риск прихода высоких волн все еще остается. «Все, кто эвакуировался из прибрежной зоны, могут вернуться, однако совет держаться подальше от пляжей и береговой линии остается в силе», — отметили в ведомстве.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 8,1
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Там добавили, что у берегов Новой Зеландии все еще могут возникнуть сильные и непредсказуемые течения. Из-за возможных высоких волн остается риск для купающихся, серферов и рыбаков.

У берегов Новой Зеландии ранее произошло четыре землетрясения. Магнитуда сильнейшего составила 8,1. Эпицентр находился в более чем 1,1 тыс. км от города Факатане на острове Северный. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

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