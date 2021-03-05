У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 8,1

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщили в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям страны.

Эпицентр находился в более чем 1,1 тыс. км от города Факатане на острове Северный. Информации о жертвах или разрушениях нет.

В Национальном агентстве по ЧС сообщили, что после землетрясения была объявлена угроза возникновения цунами. Местным жителям рекомендовали покинуть береговую линию, а также держаться подальше от рек.

Как отмечает Геологическая служба США, за последние сутки у берегов Новой Зеландии фиксировали уже четыре землетрясения. Их магнитуда достигала 6,5 и 7,4.