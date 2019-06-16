У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано возле берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). По ее данным, подземные толчки произошли 15 июня в 22:55 по времени UTC (16 июня 01:55 мск).

Очаг залегал на глубине 34,4 км, а эпицентр располагался на расстоянии в 103 км к северо-востоку от острова Л’Эсперанс. Информации о жертвах или разрушениях нет.

Кроме того, в 21:56 по UTC (16 июня 00:56 по мск) землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного королевства Тонга в Тихом океане. Эпицентр был расположен в 97 км к северо-востоку от города Охонуа на острове Эуа, а очаг залегал на глубине 10 км. О возможных разрушениях, жертвах или угрозе цунами также не сообщалось.

В декабре прошлого года близ берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр располагался в 84 км к северу от столицы — города Нукуалофа.