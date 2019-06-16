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Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано возле берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). По ее данным, подземные толчки произошли 15 июня в 22:55 по времени UTC (16 июня 01:55 мск).

Очаг залегал на глубине 34,4 км, а эпицентр располагался на расстоянии в 103 км к северо-востоку от острова Л’Эсперанс. Информации о жертвах или разрушениях нет.

Кроме того, в 21:56 по UTC (16 июня 00:56 по мск) землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного королевства Тонга в Тихом океане. Эпицентр был расположен в 97 км к северо-востоку от города Охонуа на острове Эуа, а очаг залегал на глубине 10 км. О возможных разрушениях, жертвах или угрозе цунами также не сообщалось.

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В Папуа — Новой Гвинее сообщили об угрозе цунами после землетрясения

В декабре прошлого года близ берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр располагался в 84 км к северу от столицы — города Нукуалофа.

Теги: землетрясение, Новая Зеландия
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