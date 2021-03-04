11 человек погибли при крушении вертолета в Турции

В Турции при крушении вертолета погибли 11 человек. Об этом, ссылаясь на информацию Минобороны страны, сообщило агентство Anadolu.

В ведомстве отметили, что вертолет, который принадлежал командованию Сухопутных войск, летел в город Татван из Бингеля (оба на востоке страны). Связь с машиной прервалась. После этого на поиски власти отправили самолет, вертолет, а также беспилотник.

В результате крушения погибли 11 человек, еще двое ранены. О конкретных причинах происшествия пока не сообщается.

Также на место спасательной операции прибыл глава Минобороны Хулуси Акар, начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.