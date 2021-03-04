Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 04 мар, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 04 мар, 13:50
Bloomberg допустил «экстремальные шаги» в новых санкциях против России Политика, 00:04 «Железный занавес» и «кузькина мать»: главные цитаты холодной войны Политика, 00:00  Глава РФПИ допустил вакцинацию 40 млн россиян к лету Общество, 04 мар, 23:56 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 04 мар, 23:47 Баскетбольный ЦСКА потерпел крупнейшее за 20 лет поражение Спорт, 04 мар, 23:38 11 человек погибли при крушении вертолета в Турции Общество, 04 мар, 23:15 Влашич единственным из РПЛ вошел в десятку дорогих игроков вне топ-5 лиг Спорт, 04 мар, 23:12 Кадыров назвал фантазиями попытки связать убийство Немцова с Чечней Политика, 04 мар, 23:06 Московское «Динамо» проиграло «Северстали» во втором матче Кубка Гагарина Спорт, 04 мар, 22:43 В ВШЭ заключили, что Россия впервые за 30 лет прошла кризис лучше мира Экономика, 04 мар, 22:40 Каким был фондовый рынок России в эпоху Windows 98 РБК и Открытие Инвестиции, 04 мар, 22:33 Мэр аргентинского города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках Общество, 04 мар, 22:14 Бывший капитан сборной России Смертин выиграл марафон на льду Байкала Спорт, 04 мар, 22:01 Новак объяснил исключение для России в решении ОПЕК+ Экономика, 04 мар, 21:59
Общество ,  
0 

11 человек погибли при крушении вертолета в Турции

В Турции при крушении вертолета погибли 11 человек. Об этом, ссылаясь на информацию Минобороны страны, сообщило агентство Anadolu.

В ведомстве отметили, что вертолет, который принадлежал командованию Сухопутных войск, летел в город Татван из Бингеля (оба на востоке страны). Связь с машиной прервалась. После этого на поиски власти отправили самолет, вертолет, а также беспилотник.

В результате крушения погибли 11 человек, еще двое ранены. О конкретных причинах происшествия пока не сообщается.

Турция разработала гибридную ракету для миссии на Луну
Технологии и медиа
Фото:sanayi.gov.tr

Также на место спасательной операции прибыл глава Минобороны Хулуси Акар, начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.

Агентство отмечает, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой. Известно, что при крушении погиб командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Эрбаш. Президент страны поговорил с его сыном по телефону.

Свои соболезнования в связи с крушением вертолета в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что НАТО солидарно со страной. В конце 2020 года генсек Альянса указывал на важность сохранения Турции в составе организации.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады
Турция авиакатастрофа
Материалы по теме
Блинкен призвал Турцию избавиться от С-400
Политика
Турция разработала гибридную ракету для миссии на Луну
Технологии и медиа
Эрдоган допустил создание новой Конституции Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter