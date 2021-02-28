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Технологии и медиа ,  
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Турция разработала гибридную ракету для миссии на Луну

Анкара планирует в 2023 году доставить на Луну беспилотный аппарат с помощью гибридной ракеты. Эрдоган в начале февраля представил космическую программу, власти заявили, что она выведет Турцию «в высшую лигу» в этой сфере
Фото: sanayi.gov.tr
Фото: sanayi.gov.tr

Турция разработала гибридную ракету, которую планирует задействовать для миссии на Луну. Об этом агентству Anadolu заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.

По его словам, миссия будет реализована в два этапа: в 2023 и 2028 годах. В рамках первого Анкара намерена доставить на Луну беспилотный космический аппарат. «Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш аппарат будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты», — сказал он.

Министр 28 февраля посетил объекты компании Delta V Space Technologies Inc., которая с 2017 года занимается проектами в космической сфере. По его словам, компания разработала уникальную технологию гибридных двигателей.

Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта в космос
Политика

9 февраля президент Реджеп Тайип Эрдоган представил национальную космическую программу Турции, состоящую из десяти пунктов. В ее рамках Анкара намерена построить собственный космодром и отправить в космос турецкого космонавта, запускать новые спутники для военных и гражданских нужд. «Основная и самая важная миссия программы — первый контакт с Луной в год столетия нашей республики (2023 год. — РБК)», — подчеркивал Эрдоган.

Программа направлена на то, чтобы вывести Турцию «в высшую лигу в космической сфере», заявил Варанк.

Разработка космической программы входит в задачи Космического агентства Турции, которое было учреждено в 2018 году.

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В октябре 2019-го гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов говорил, что при содействии России первый турецкий космонавт может полететь в космос к 2023 году.

Автор
Наталия Анисимова
Турция Луна ракета космос
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