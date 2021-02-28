Турция разработала гибридную ракету для миссии на Луну

Анкара планирует в 2023 году доставить на Луну беспилотный аппарат с помощью гибридной ракеты. Эрдоган в начале февраля представил космическую программу, власти заявили, что она выведет Турцию «в высшую лигу» в этой сфере

Фото: sanayi.gov.tr

Турция разработала гибридную ракету, которую планирует задействовать для миссии на Луну. Об этом агентству Anadolu заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.

По его словам, миссия будет реализована в два этапа: в 2023 и 2028 годах. В рамках первого Анкара намерена доставить на Луну беспилотный космический аппарат. «Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш аппарат будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты», — сказал он.

Министр 28 февраля посетил объекты компании Delta V Space Technologies Inc., которая с 2017 года занимается проектами в космической сфере. По его словам, компания разработала уникальную технологию гибридных двигателей.

9 февраля президент Реджеп Тайип Эрдоган представил национальную космическую программу Турции, состоящую из десяти пунктов. В ее рамках Анкара намерена построить собственный космодром и отправить в космос турецкого космонавта, запускать новые спутники для военных и гражданских нужд. «Основная и самая важная миссия программы — первый контакт с Луной в год столетия нашей республики (2023 год. — РБК)», — подчеркивал Эрдоган.