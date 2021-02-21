ФТС ответила на сообщения о дефиците цветов в преддверии 8 марта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 00:01
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу из-за уборки снега Общество, 20:37 В Вашингтоне пригрозили ответить Москве «не просто санкциями» Политика, 20:28 Эксперты ответили на сообщения о сроках сохранения антител после COVID-19 Общество, 20:16 Тихановская заявила о «смехе режима Лукашенко» над санкциями Евросоюза Политика, 20:05 Бывший украинский постпред объяснил разрешение полетов НАТО над Крымом Политика, 19:39 Каким был фондовый рынок России в эпоху Windows 98 РБК и Открытие Инвестиции, 19:37 «Локомотив» обыграл «Тамбов» и вышел в 1/4 Кубка России Спорт, 19:36 «Интер» возглавил чемпионат Италии после победы над «Миланом» Спорт, 19:25 ФТС ответила на сообщения о дефиците цветов в преддверии 8 марта Бизнес, 19:21 Двух сотрудников колонии отстранили после данных об изнасиловании Общество, 18:59 Российские биатлонисты не получили медалей в заключительной гонке ЧМ Спорт, 18:44 Российские лыжники получили легкие травмы на тренировке Спорт, 18:34 В Петербурге прекратили дело против инвалида из-за акции протеста Политика, 18:06 Миронова рассказала о невыполненных целях на Чемпионате мира по биатлону Спорт, 17:49
Бизнес ,  
0 

ФТС ответила на сообщения о дефиците цветов в преддверии 8 марта

На дефицит цветов ранее пожаловались представители рынка. По их словам, причиной стали задержки фур на таможне. В ФТС утверждают, что задержек нет, а цветов уже ввезли больше, чем в прошлом году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Информация о том, что на российском рынке наблюдается дефицит цветочной продукции из-за задержек на таможне, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий», — говорится в сообщении.

По данным ФТС, с 15 по 20 февраля в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭДы) выпустили более 1453 т срезанных цветов и бутонов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (592 т), и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го (635 т).

Таможенное оформление, как отмечают в ведомстве, идет без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения фур с цветами. В Московском областном ЦЭДе и на постах фактического контроля существенно увеличено количество оформляющих инспекторов, а также предприняты дополнительные меры для минимизации сроков выпуска, заверили в ФТС. «В результате товар выпускается день в день», — заявляют в пресс-службе, отмечая, что на столичный регион приходится основной объем ввоза цветов.

Цветы нации: как устроен цветочный бизнес в России
Бизнес
Фото:Олег Яковлев / РБК

Таможенники утверждают, что добросовестные импортеры цветочной продукции трудностей на российском рынке в настоящий момент не испытывают. В ФТС также заявили, что сообщения о дефиците могли быть инициированы теми, кто заинтересован в реализации серых схем по ввозу цветов в преддверии праздников.

Накануне представители логистических компаний сообщали «РБК Санкт-Петербург», что при оформлении цветов на таможне возникли задержки, которые могут привести к дефициту.

Читайте на РБК Pro
Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Почему «Яндекс», Netflix и Microsoft вынуждены были перейти на свой шрифт Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

Президент Ассоциации цветочного ретейла Артем Николашин в беседе с «РБК Санкт-Петербург» заявил, что практически от каждого участника рынка в ассоциацию поступает информация о задержках цветочной продукции. «Машины отконвоированы в Смоленскую и Московскую область, где они удерживаются на временных складах без объяснения причин. Без соблюдения температурного режима; досматриваются долго и непонятно зачем. Насколько мы знаем, все документы были в порядке, акты санитарно-эпидемического контроля также имеются», — говорил он.

Роскачество разработало советы по выбору цветов к 8 марта
Общество
Фото:Scott Olson / Getty Image

По оценкам ассоциации, через Белоруссию ввозят подавляющее количество цветов, доля белорусского импорта на российском рынке доходит до 60–80%. Представители рынка говорят, что поставки из Белоруссии оказались почти полностью заблокированы в период самого высокого спроса на цветы.

«Дефицит уже есть, цветочной продукции элементарно не хватает. Подорожание будет в два-три раза точно. Если ситуация не разрешится к 8 марта, то цветы будут на вес золота в этот день», — считает Николашин. По его мнению, все розничные магазины будут пытаться компенсировать свои потери повышением наценки и ростом цен на цветы, а пострадает в итоге конечный покупатель.

Автор
Михаил Юшков
ФТС цветы дефицит задержки таможня
Материалы по теме
Цветоводы предупредили о стагнации и попросили снизить для них НДС
Бизнес
Роспотребнадзор к 8 марта дал рекомендации по выбору цветов
Общество
«Белая Дача» продала цветочный бизнес «хорошему фермеру»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter