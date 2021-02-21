ФТС ответила на сообщения о дефиците цветов в преддверии 8 марта

На дефицит цветов ранее пожаловались представители рынка. По их словам, причиной стали задержки фур на таможне. В ФТС утверждают, что задержек нет, а цветов уже ввезли больше, чем в прошлом году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Информация о том, что на российском рынке наблюдается дефицит цветочной продукции из-за задержек на таможне, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий», — говорится в сообщении.

По данным ФТС, с 15 по 20 февраля в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭДы) выпустили более 1453 т срезанных цветов и бутонов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (592 т), и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го (635 т).

Таможенное оформление, как отмечают в ведомстве, идет без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения фур с цветами. В Московском областном ЦЭДе и на постах фактического контроля существенно увеличено количество оформляющих инспекторов, а также предприняты дополнительные меры для минимизации сроков выпуска, заверили в ФТС. «В результате товар выпускается день в день», — заявляют в пресс-службе, отмечая, что на столичный регион приходится основной объем ввоза цветов.