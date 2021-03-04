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Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта жителя Калининграда

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Суд арестовал на два месяца жителя Калининграда, подозреваемого в содействии терроризму и готовившего теракт на энергоподстанции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Зеленоградского районного суда Калининградской области.

«Зеленоградский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста данному гражданину на срок до 3 мая», — рассказали в пресс-службе.

Постановление еще не вступило в законную силу, его можно обжаловать. В суде добавили, что в ходе заседания подозреваемый свою вину не признал.

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Ранее ФСБ задержала россиянина, который планировал теракт на объекте энергетики в Калининградской области. В ведомстве сообщили, что у него обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкцию по его изготовлению, а также материалы «оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

По данным ведомства, подозреваемый планировал совершить преступление «по мотивам ненависти к действующей власти». В ФСБ также отметили, что задержанный вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.

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