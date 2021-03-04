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Политика ,  
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ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения

Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Евросоюз продлил на год индивидуальные санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом заявил Совет ЕС.

«Сегодня совет принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующее замораживание активов, направленное против семи лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, повлекшее причинение ущерба украинским государственным фондам», — сообщается в заявлении.

В Совете ЕС уточнили, что ограничения в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а еще два человека исключены из списка. В заявлении не уточняется, кто именно был удален оттуда. Публикация документа в официальном журнале ЕС ожидается в пятницу, 5 марта.

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ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС передал, что Брюссель исключил из санкционного списка бывших премьер-министра Украины Сергея Арбузова и министра образования Дмитрия Табачника.

Янукович покинул Украину весной 2014 года. Против него были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе об узурпации власти. В марте того же года ЕС ввел санкции против экс-президента Украины и его окружения. С тех пор Евросоюз ежегодно продлевал ограничения.

В последний раз Совет Евросоюза продлил санкции против украинских экс-чиновников 5 марта прошлого года. Тогда из санкционного списка были исключены бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий и экс-премьер Николай Азаров.

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