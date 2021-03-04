ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения

Виктор Янукович (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Евросоюз продлил на год индивидуальные санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом заявил Совет ЕС.

«Сегодня совет принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующее замораживание активов, направленное против семи лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, повлекшее причинение ущерба украинским государственным фондам», — сообщается в заявлении.

В Совете ЕС уточнили, что ограничения в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а еще два человека исключены из списка. В заявлении не уточняется, кто именно был удален оттуда. Публикация документа в официальном журнале ЕС ожидается в пятницу, 5 марта.

ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС передал, что Брюссель исключил из санкционного списка бывших премьер-министра Украины Сергея Арбузова и министра образования Дмитрия Табачника.