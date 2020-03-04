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СМИ узнали о решении послов ЕС снять санкции с экс-премьера Украины

Ограничения послы предлагают снять с Николая Азарова и Эдуарда Ставицкого. Под санкциями, по этой информации, останутся Виктор Янукович и восемь его соратников
Николай Азаров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Послы стран — членов ЕС приняли решение об отмене санкций в отношении двух украинских политиков — бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент радиостанции «Свобода» Рикард Южвяк.

О соответствующем решении комитета постоянных представителей стран —  членов ЕС сообщило и агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на дипломатический источник. Там также указали, что санкции в отношении сына бывшего президента Виктора Януковича Александра будут продлены на шесть месяцев.

Согласно этой информации на год решено продлить ограничения в отношении самого Януковича, а также восьми его соратников. Санкции, в частности, продолжат действовать в отношении экс-главы МВД Виталия Захарченко, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки.

Собеседник агентства не уточнил, с чем может быть связано принятое в отношении Азарова и Ставицкого решение.

Азаров отказался от комментариев РБК.

В соответствии с регламентом решение комитета постпредов должен утвердить Совет ЕС, после чего оно будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Санкции в отношении политиков из окружения Януковича действуют с 2014 года. Их счета были заморожены, поскольку в Брюсселе членов команды бывшего президента заподозрили в злоупотреблении полномочиями. С тех пор некоторым из них удалось опротестовать решение ЕС.

Так, например, в декабре 2018 года Азарову в Апелляционном суде удалось добиться частичной отмены санкции в отношении него. Речь шла о дополнительных ограничениях, которые были введены в 2015 году.

В прошлом году через суд добился исключения из санкционного списка бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-глава президентской администрации Андрей Клюев. Он также добился отмены заочного расследования генеральной прокуратуры Украины, однако в страну так и не вернулся.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Елизавета Антонова
Теги: Украина, санкции, Николай Азаров
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