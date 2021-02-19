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Адвокаты Януковича обжалуют решение Рады о его признании узурпатором

Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Адвокаты, которые представляют интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, обжалуют в суде постановление Верховной рады, в котором депутаты назвали Майдан «одним из ключевых моментов строительства украинского государства», а Януковича обвинили в узурпации власти.

В пресс-релизе адвокатского объединения «Авер Лекс» (есть в распоряжении РБК) говорится, что «антиконституционное» постановление Верховной рады о государственном перевороте 2014 года в ближайшее время будет обжаловано в украинских судах, а в случае необходимости — и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

По мнению адвоката Януковича Виталия Сердюка, постановление идет вразрез не только с Конституцией Украины и Конвенцией по правам человека, «но и со здравым смыслом».

«Они пишут о «недопустимости узурпации власти одной из ветвей власти», при этом подменяют собою следствие и суд, прямо называя виновных и в расстрелах, и в потере территориальной целостности Украины. Осуждают противоправную деятельность «отдельных сотрудников правоохранительных органов», но полностью игнорируют умышленные убийства по меньшей мере тринадцати правоохранителей митингующими», — сказал Сердюк.

Адвокат считает, что депутаты, проголосовавшие за постановление, живут в вымышленном мире, в котором не существует «по меньшей мере половины украинцев, которые не согласны с постановлением и «продолжают называть события 2014 года государственным переворотом и главной причиной потери территориальной целостности Украины и общего развала государственности».

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17 февраля Верховная рада приняла постановление «в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства». В заявлении депутаты называют события 2013–2014 годов «одним из ключевых моментов строительства украинского государства» и проявлением «национальной идеи свободы».

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В документе парламентарии указывают в том числе на недопустимость промедления в расследовании «дел Майдана» и повторения узурпации власти, а также на необходимость политической оценки «режима Виктора Януковича».

18 февраля Виктор Янукович назвал виновниками того, что Крым вошел в состав России, а в Донбассе началась война, экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Заявление Януковича опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе, большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», — заявил экс-президент.

Турчинов же, отметил бывший украинский лидер, подписал «преступный указ» о начале боевых действий на востоке Украины.

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Виктор Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. После Евромайдана он покинул Украину и уехал в Россию. На родине против него возбужден целый ряд уголовных дел. В 2019 году бывшего украинского лидера заочно осудили за государственную измену и пособничество в «ведении агрессивной войны» и приговорили к 13 годам тюремного заключения.

Виктор Янукович Верховная Рада Украина Майдан узурпация власти
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