Адвокаты Януковича обжалуют решение Рады о его признании узурпатором

Виктор Янукович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Адвокаты, которые представляют интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, обжалуют в суде постановление Верховной рады, в котором депутаты назвали Майдан «одним из ключевых моментов строительства украинского государства», а Януковича обвинили в узурпации власти.

В пресс-релизе адвокатского объединения «Авер Лекс» (есть в распоряжении РБК) говорится, что «антиконституционное» постановление Верховной рады о государственном перевороте 2014 года в ближайшее время будет обжаловано в украинских судах, а в случае необходимости — и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

По мнению адвоката Януковича Виталия Сердюка, постановление идет вразрез не только с Конституцией Украины и Конвенцией по правам человека, «но и со здравым смыслом».

«Они пишут о «недопустимости узурпации власти одной из ветвей власти», при этом подменяют собою следствие и суд, прямо называя виновных и в расстрелах, и в потере территориальной целостности Украины. Осуждают противоправную деятельность «отдельных сотрудников правоохранительных органов», но полностью игнорируют умышленные убийства по меньшей мере тринадцати правоохранителей митингующими», — сказал Сердюк.

Адвокат считает, что депутаты, проголосовавшие за постановление, живут в вымышленном мире, в котором не существует «по меньшей мере половины украинцев, которые не согласны с постановлением и «продолжают называть события 2014 года государственным переворотом и главной причиной потери территориальной целостности Украины и общего развала государственности».