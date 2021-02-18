В работе «Яндекс.Такси» произошел сбой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

У ряда пользователей «Яндекс.Такси» могли возникать временные трудности с доступом к услугам такси. Об этом представитель компании сообщил РБК.

«У ряда пользователей могли возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сказал он.

Согласно данным портал Downdetector, сбои в работе сервисов «Яндекса» фиксировались с 12:40. Всплеск жалоб наблюдался в 13:25, их поступило около 370. По информации сервиса, 80% сбоев пришлось на сайт «Яндекса», 14% на почту и 4% — на «Яндекс.деньги».

На сбои в работе сервиса жаловались также некоторые пользователи «Яндекс.Такси» в социальных сетях.