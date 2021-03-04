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Путин пообещал подумать над сроками проведения прямой линии с гражданами

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пообещал подумать, когда в этом году лучше провести прямую линию с гражданами страны. Об этом он сообщил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», трансляцию вел канал «Россия 24».

К главе государства обратился волонтер, принимавший участие в обработке вопросов, поступивших к общению Путина с россиянами. Он попросил провести прямую линию пораньше, так как, по его словам, почти все обращения уже обработаны, и волонтерам «уже не с чем работать».

«Что касается сроков проведения, то я об этом тоже подумаю», — ответил президент.

Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится
Общество
Владимир Путин

Он также поблагодарил всех тех, кто помогает ответить на «сотни тысяч вопросов», которые поступают в ходе прямой линии. Президент добавил, что это помощь не столько ему, сколько тем людям, которые к нему обращаются.

Впервые прямая линия с Путиным прошла в 2001 году. С тех пор он ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов, общался с россиянами в таком формате. Первые пять прямых линий продлились менее трех часов каждая, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой длительной стала прямая линия 2013 года, которая шла 4 часа 47 минут.

В 2020 году прямая линия не состоялась в традиционном формате, однако ее элементы были включены в большую пресс-конференцию главы государства. Таким образом, обратиться к президенту могли не только журналисты, но и обычные россияне.

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