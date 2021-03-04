Путин пообещал подумать над сроками проведения прямой линии с гражданами

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пообещал подумать, когда в этом году лучше провести прямую линию с гражданами страны. Об этом он сообщил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», трансляцию вел канал «Россия 24».

К главе государства обратился волонтер, принимавший участие в обработке вопросов, поступивших к общению Путина с россиянами. Он попросил провести прямую линию пораньше, так как, по его словам, почти все обращения уже обработаны, и волонтерам «уже не с чем работать».

«Что касается сроков проведения, то я об этом тоже подумаю», — ответил президент.

Он также поблагодарил всех тех, кто помогает ответить на «сотни тысяч вопросов», которые поступают в ходе прямой линии. Президент добавил, что это помощь не столько ему, сколько тем людям, которые к нему обращаются.