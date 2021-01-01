Путин ответит на вопросы россиян во время ежегодной пресс-конференции

Во время трансляции ежегодной специальной телепрограммы «Прямая линия с Владимиром Путиным» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Президент Владимир Путин проведет 17 декабря большую ежегодную пресс-конференцию, начало мероприятия запланировано на 12.00 по московскому времени.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что в этот раз мероприятие пройдет с элементами другого традиционного формата — «прямой линии», то есть обратиться к главе государства смогут не только журналисты, но и обычные граждане.

Задать свои вопросы россияне могут не только по телефонам горячей линии, но и через мобильные приложения. Центр по приему сообщений начал свою работу еще 6 декабря.

Подавляющее большинство вопросов касается социальных вопросов — пенсий, зарплат, пособий, сообщал «Первый канал». Многие вопросы связаны с пандемией COVID-19, вакцинацией и поддержкой медиков.