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Путин ответит на вопросы россиян во время ежегодной пресс-конференции

Во время трансляции ежегодной специальной телепрограммы «Прямая линия с Владимиром Путиным»
Во время трансляции ежегодной специальной телепрограммы «Прямая линия с Владимиром Путиным» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Президент Владимир Путин проведет 17 декабря большую ежегодную пресс-конференцию, начало мероприятия запланировано на 12.00 по московскому времени. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что в этот раз мероприятие пройдет с элементами другого традиционного формата — «прямой линии», то есть обратиться к главе государства смогут не только журналисты, но и обычные граждане.

Задать свои вопросы россияне могут не только по телефонам горячей линии, но и через мобильные приложения. Центр по приему сообщений начал свою работу еще 6 декабря.

Подавляющее большинство вопросов касается социальных вопросов — пенсий, зарплат, пособий, сообщал «Первый канал». Многие вопросы связаны с пандемией COVID-19, вакцинацией и поддержкой медиков.

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На саму пресс-конференцию с Путиным аккредитовались более 700 журналистов. Помимо российских журналистов, в конференции собираются участвовать корреспонденты иностранных изданий — Al Arabiya, Bloomberg, AFP, The Daily Telegraph, Би-би-си и др.

Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

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Владимир Путин россияне большая ежегодная пресс-конференция Путина вопросы конференция
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