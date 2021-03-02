В Нижнем Новгороде арестовали обвиняемого в убийстве семьи иностранца

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца гражданина Узбекистана Шарофиддина Амирова, подозреваемого в убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьма региона. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского районного суда.

Мера пресечения избрана до 27 апреля включительно. Уголовное дело было возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

По данным следствия, 28 февраля работавший на участке семьи Амиров напал в гараже с ножом на 64-летнего пенсионера, затем на его жену. Затем он убил 41-летнюю женщину, приходившуюся им невесткой, и ее пятилетнего сына. После этого рабочий похитил крупную сумму денег и ценности и скрылся.

Отмечается, что глава семьи в это время находился в отъезде, а еще один ребенок, 14-летний, в момент убийства — на занятиях. Девочка не смогла связаться с семьей и попросила проверить дом соседа, который и обнаружил убитых.