Песков пояснил слова Путина о «хорьковых» целях использующих детей

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о «хорьковых» целях тех, кто использует детей в своих интересах, пояснил, что глава государства имел в виду людей, призывающих детей выходить на несогласованные митинги. Об этом Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Он говорил о тех, кто призывал детей выходить на улицы, нарушать закон, участвовать в несогласованных акциях», — сказал он, отвечая на вопрос, что Путин имел в виду.

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