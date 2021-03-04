Политика , 04 мар, 12:54
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Песков пояснил слова Путина о «хорьковых» целях использующих детей
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о «хорьковых» целях тех, кто использует детей в своих интересах, пояснил, что глава государства имел в виду людей, призывающих детей выходить на несогласованные митинги. Об этом Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.
«Он говорил о тех, кто призывал детей выходить на улицы, нарушать закон, участвовать в несогласованных акциях», — сказал он, отвечая на вопрос, что Путин имел в виду.
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