The Walt Disney объявила о закрытии десятков розничных магазинов

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The Walt Disney Company закроет как минимум 60 розничных магазинов корпорации в США к концу года. Об этом сообщается на сайте компании.

Свое решение в компании обосновали планами сосредоточиться на развитии онлайн-торговли. Пандемия COVID-19 изменила поведение потребителей и их ожидания от розничных магазинов, говорится в заявлении Стефани Янг, президента подразделения корпорации, которое занимается розничными товарами, играми и издательским бизнесом.

«В последние несколько лет мы стремились идти туда, где потребители уже проводят свое время, в частности, наращивали сеть магазинов Disney Store по всему миру. Теперь мы планируем сосредоточиться на том, чтобы обеспечить покупателям более легкий доступ к уникальным высококачественным продуктам всех наших франшиз в электронной коммерции», — сказала Янг.

В компании также обещают расширить и улучшить ассортимент.