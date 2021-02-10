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Пандемия коронавируса ,  
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Disney решила закрыть создавшую «Ледниковый период» и «Роботов» студию

Disney приобрела Blue Sky Studios два года назад в результате сделки с 21st Century Fox. Причиной закрытия студии в компании назвали пандемию COVID-19
Фото: Richard Drew / AP
Фото: Richard Drew / AP

Американская корпорация The Walt Disney Company объявила о закрытии мультипликационной студии Blue Sky Studios, которая создала несколько всемирно известных мультфильмов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Учитывая текущую экономическую ситуацию, после долгих размышлений и оценок мы приняли тяжелое решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios», — говорится в заявлении.

Как отмечает агентство, Disney, наряду с другими развлекательными компаниями, сильно пострадала из-за пандемии коронавируса COVID-19, в результате чего была вынуждена закрыть или ограничить посещаемость своих тематических парков и отложить выпуск художественных фильмов в кинотеатрах. С учетом того, что Disney также владеет студией Pixar, ей стало невыгодно содержать Blue Sky, утверждает агентство.

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Фото:Mark Ashman / Disney via Getty Images

В прошлом финансовом году, по данным Bloomberg, Disney потеряла $2,86 млрд при объеме продаж в $65,4 млрд. Компания должна сообщить результаты за первый квартал 11 февраля.

Disney приобрела Blue Sky Studios, основанную в феврале 1987-го, два года назад в результате сделки по покупке основных активов компании 21st Century Fox. Операция по ликвидации мультипликационной студии должна быть завершена в течение следующих двух месяцев, уточняет агентство.

Blue Sky Studios наиболее известна по франшизам мультфильмов «Ледниковый период» и «Рио». Также студия выпускала мультфильмы «Роботы», «Хортон», «Эпик» и «Фердинанд». Последней работой Blue Sky стал анимационный фильм «Камуфляж и шпионаж», вышедший в 2019 году. Все проекты студии стали коммерчески успешными, каждый собирал в прокате от $150 млн до почти $900 млн.

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Автор
Михаил Юшков
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