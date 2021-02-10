Disney решила закрыть создавшую «Ледниковый период» и «Роботов» студию

Disney приобрела Blue Sky Studios два года назад в результате сделки с 21st Century Fox. Причиной закрытия студии в компании назвали пандемию COVID-19

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Американская корпорация The Walt Disney Company объявила о закрытии мультипликационной студии Blue Sky Studios, которая создала несколько всемирно известных мультфильмов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Учитывая текущую экономическую ситуацию, после долгих размышлений и оценок мы приняли тяжелое решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios», — говорится в заявлении.

Как отмечает агентство, Disney, наряду с другими развлекательными компаниями, сильно пострадала из-за пандемии коронавируса COVID-19, в результате чего была вынуждена закрыть или ограничить посещаемость своих тематических парков и отложить выпуск художественных фильмов в кинотеатрах. С учетом того, что Disney также владеет студией Pixar, ей стало невыгодно содержать Blue Sky, утверждает агентство.

В прошлом финансовом году, по данным Bloomberg, Disney потеряла $2,86 млрд при объеме продаж в $65,4 млрд. Компания должна сообщить результаты за первый квартал 11 февраля.