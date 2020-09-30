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Пандемия коронавируса ,  
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Disney сообщил о сокращении 28 тыс. работников из-за коронавируса

Компания Disney приняла решение сократить около 28 тыс. работников из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Как рассказали в компании, в основном сокращение коснется работников тематических парков в США. Они были закрыты из-за угрозы распространению коронавируса. Позже их начали постепенно открывать, однако Disney был вынужден ограничить количество посетителей, чтобы обеспечить их безопасность.

«Мы приняли очень трудное решение начать процесс сокращения наших работников», — заявил председатель подразделения парков Джош Д'Амаро. В письме к сотрудникам Д'Амаро сообщил, что руководство компании пыталось избежать увольнений за счет сокращения расходов, приостановки проектов и оптимизации операций.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Как сообщает Bloomberg, сокращения затронут сотрудников тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также членов руководства. По данным агентства, около 67% увольняемых работников трудились неполный рабочий день.

Агентство также передает, что в американских тематических парках Disney до начала пандемии COVID-19 работали более 100 тыс. сотрудников.

В начале августа Bloomberg сообщил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции американская компания Booking Holdings, которой принадлежит онлайн-сервис бронирования Booking.com, сократит 25% рабочих мест. Таким образом, будут уволены около 4 тыс. сотрудников по всему миру.

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