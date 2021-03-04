В Москве Филатовская больница возобновила оказание плановой медпомощи

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Больница № 15 им. О.М. Филатова, перепрофилированная весной для пациентов с коронавирусом, возобновила оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщается сайте медучреждения.

«С 01.03.2021 в ГКБ № 15 им. Филатова возобновляется оказание плановой медицинской помощи, в связи с чем вступают в силу новые правила посещения больницы», — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, на территорию больницы вход будет осуществляться только по предварительной записи и при предъявлении паспорта. В том случае, если для посещения клиники необходимо присутствие сопровождающего, его имя необходимо указать при записи. Также вход в помещение больницы разрешен только в маске и перчатках.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали, что за первые сутки плановой работы больницы медики успели принять 223 пациента.