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В Москве Филатовская больница возобновила оказание плановой медпомощи

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Больница № 15 им. О.М. Филатова, перепрофилированная весной для пациентов с коронавирусом, возобновила оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщается сайте медучреждения.

«С 01.03.2021 в ГКБ № 15 им. Филатова возобновляется оказание плановой медицинской помощи, в связи с чем вступают в силу новые правила посещения больницы», — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, на территорию больницы вход будет осуществляться только по предварительной записи и при предъявлении паспорта. В том случае, если для посещения клиники необходимо присутствие сопровождающего, его имя необходимо указать при записи. Также вход в помещение больницы разрешен только в маске и перчатках.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали, что за первые сутки плановой работы больницы медики успели принять 223 пациента.

Число коек для больных COVID-19 в Москве сократят на треть
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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

В столичном департаменте пояснили, что возвращение к привычному формату работы связано со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе. Сейчас в красной зоне находится только роддом, который расположен в отдельном корпусе на территории клиники.

В больнице № 15 им. О.М. Филатова для больных COVID-19 было выделено 1877 коек. Всего за время пандемии в больнице помощь получили более 50 тыс. человек. 

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за пандемии коронавируса столичная система здравоохранения перенесла «экстремальную нагрузку». По словам главы города, клиники смогли справиться с тяжелыми условиями, так как в Москве не было дефицита медицинского оборудования.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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