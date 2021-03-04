Хакеры взломали страницу президента Киргизии в Facebook

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 73,52 (-1,06) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,69) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Минсельхоз спрогнозировал восстановление птицеводческой отрасли к маю Бизнес, 11:50 В Союзе биатлонистов России раскрыли бюджет организации Спорт, 11:46 В Москве Филатовская больница возобновила оказание плановой медпомощи Город, 11:43 ФСБ заявила о задержании террориста в Калининградской области. Видео Общество, 11:39 Авто, одежда, авиабилеты. За что можно платить криптовалютой Крипто, 11:38 Skoda показала салон нового компактного кроссовера Авто, 11:37 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 марта Общество, 11:33 Директор Александра Маршала опровергла сообщения о его госпитализации Общество, 11:33 Забота о женском здоровье: что важно знать РБК и Инвитро, 11:32 Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего небанковского бизнеса Финансы, 11:31 Хакеры взломали страницу президента Киргизии в Facebook Общество, 11:30 Счетная палата заявила о резком сокращении плановой медпомощи в пандемию Общество, 11:21 На привозе: как глава Delivery Club выручил ₽10 млрд, работая курьером Pro, 11:16 Выручка Mail.ru Group увеличилась в 2020 году на фоне пандемии Технологии и медиа, 11:10
Общество ,  
0 

Хакеры взломали страницу президента Киргизии в Facebook

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Владимир Воронин / AP)

Неизвестные взломали в социальной сети Facebook страницу главы Киргизии Садыра Жапарова. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Галина Байтерек. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте президента.

«Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook», — сказала Байтерек.

СМИ узнали о поисках укравшего данные 22 военных США «российского хакера»
Политика
Медаль почета

Она также подчеркнула, что Жапаров уважительно относится ко всем мнениям, которые высказываются в обществе, поэтому «никогда бы не позволил себе подобные высказывания». О каких именно сообщениях идет речь, она не уточнила.

Как поясняет местное агентство AKИpress, оскорбительный комментарий от имени пользователя Садыр Жапаров появился к новости про голосование в местном парламенте и, вероятно, был адресован депутату Дастану Бекешеву.

В октябре минувшего года группа хакеров The Black Pirate взломала сайт парламента Киргизии. В обмен на восстановление работы сайта злоумышленники потребовали $10 тыс.

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Политика
Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Нефтяной «суперцикл»: почему растет цена? Доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

Доступ к сайту парламента, на котором появилось сообщение о захвате ресурса хакерской группировкой, злоумышленники смогли получить из-за кражи в ходе беспорядков в октябре 2020 года компьютеров сотрудников аппарата парламента страны, на которых были сохранены пароли для администрирования сайта, рассказала позднее сотрудник пресс-службы парламента Эльвира Козубекова.

Киргизия хакеры взлом Facebook
Материалы по теме
Путин выразил надежду на нормализацию политической ситуации в Киргизии
Политика
Президент Киргизии выступил против изменения статуса русского языка
Политика
Власти Киргизии зарегистрировали вакцину «Спутник V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter