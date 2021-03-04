Хакеры взломали страницу президента Киргизии в Facebook

Садыр Жапаров (Фото: Владимир Воронин / AP)

Неизвестные взломали в социальной сети Facebook страницу главы Киргизии Садыра Жапарова. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Галина Байтерек. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте президента.

«Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook», — сказала Байтерек.

Она также подчеркнула, что Жапаров уважительно относится ко всем мнениям, которые высказываются в обществе, поэтому «никогда бы не позволил себе подобные высказывания». О каких именно сообщениях идет речь, она не уточнила.

Как поясняет местное агентство AKИpress, оскорбительный комментарий от имени пользователя Садыр Жапаров появился к новости про голосование в местном парламенте и, вероятно, был адресован депутату Дастану Бекешеву.