В Ижевске девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП с участием автобуса в Ижевске пострадали девять человек, сообщается на сайте управления МВД по Удмуртии.

Авария произошла утром 4 марта у дома № 1 на Буммашевской улице. Там автобус «Нефаз» въехал в опору линии электропередачи.

За рулем находилась женщина 1983 года рождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением и в результате наехала на опору.

Все пострадавшие госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.