В Приморье произошло ДТП с участием 15 машин

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

В приморском городе Артем во время непогоды произошла авария с участием 15 автомобилей. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.

«Установлено, что в результате несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи», — уточняется в сообщении.

Одна из попавших в ДТП водителей, 36-летняя женщина, обратилась за медицинской помощью.

Ранее в Башкирии на трассе Уфа — Оренбург из-за метели столкнулись 39 машин. Пострадали десять человек, в том числе двое детей. При этом недостатков в эксплуатационном состоянии дороги выявлено не было.