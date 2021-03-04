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СК завел дело из-за гибели двух человек в ДТП с автобусами на Камчатке

Следствие возбудило уголовное дело из-за аварии в Камчатском крае на автодороге Петропавловск-Камчатский — Мильково, где столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей рейсовым автобусом, повлекшим по неосторожности гибель двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — уточняется в сообщении.

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По информации СК, водитель пассажирского автобуса № 201 в вечернее время превысил скорость. При сближении с автомобилем «Урал» он попытался экстренно затормозить, но не учел состояние состояние дороги в сложных погодных условиях и вылетел на встречку. Там он врезался в рейсовый автобус № 218, водитель которого погиб на месте. Второй погибший 1975 года рождения был пассажиром автобуса № 201, он также скончался на месте.

Водитель автобуса № 201 задержали. Решается вопрос о передаче уголовного дела из полиции в региональный СК.

Следствие указало, что различные травмы получили не менее 20 человек. На сайте краевого минздрава ранее говорилось, что в результате аварии пострадали восемь человек. Всех госпитализировали. В пресс-службе регионального управления СК РБК ранее отмечали, что пострадали 11 человек, из которых в больницу попали шестеро. В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что одного из пострадавших пассажиров пришлось вытаскивать из автобуса с помощью гидравлического инструмента и бензореза. 

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