СК завел дело из-за гибели двух человек в ДТП с автобусами на Камчатке

Следствие возбудило уголовное дело из-за аварии в Камчатском крае на автодороге Петропавловск-Камчатский — Мильково, где столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей рейсовым автобусом, повлекшим по неосторожности гибель двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — уточняется в сообщении.

По информации СК, водитель пассажирского автобуса № 201 в вечернее время превысил скорость. При сближении с автомобилем «Урал» он попытался экстренно затормозить, но не учел состояние состояние дороги в сложных погодных условиях и вылетел на встречку. Там он врезался в рейсовый автобус № 218, водитель которого погиб на месте. Второй погибший 1975 года рождения был пассажиром автобуса № 201, он также скончался на месте.