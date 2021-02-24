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Почти 40 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии из-за метели

Фото:УГИБДД МВД по Республика Башкортостан Фото:УГИБДД МВД по Республика Башкортостан Фото:УГИБДД МВД по Республика Башкортостан Фото:УГИБДД МВД по Республика Башкортостан Фото:УГИБДД МВД по Республика Башкортостан
Фото: УГИБДД МВД по Республика Башкортостан

На трассе Уфа — Оренбург в Аургазинском районе Башкирии произошло ДТП с участием 39 автомобилей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил главный инспектор дорожного движения Башкирии, начальник УГИБДД МВД по республике Динар Гильмутдинов.

«Около 16 часов в Аургазинском районе на участке с 79-го по 81-й км автодороги Уфа — Оренбург в условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости столкнулись 39 транспортных средств», — написал он.

Гильмутдинов сообщил, что в результате происшествия пострадали десять человек, в том числе двое детей — девочки 16 и 12 лет. По его словам, для помощи пострадавшим были задействованы пять экипажей ГИБДД.

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Фото:МВД РФ

По данным инспектора, недостатков в эксплуатационном состоянии дороги выявлено не было. Причины и условия возникновения ДТП устанавливаются.

Ранее, 22 февраля, в результате ДТП в Туве пострадали 16 человек, в том числе 13 детей. Тогда водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом. Всех пострадавших передали медикам. По словам главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола, водитель и пассажиры легковушки были пьяны.

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