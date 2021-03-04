Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 73,52 (-1,06) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,69) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Как у шеф-повара: готовим без суеты и беготни РБК и Miele, 05:40 Ученые заявили о риске «вечного» заражения коронавирусом Общество, 05:38 В Капитолии потребовали освободить осужденного в России студента США Политика, 05:03 СМИ узнали об обсуждении властями нового «цифрового налога» для ИТ Технологии и медиа, 04:48 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 04:16 СК завел дело из-за гибели двух человек в ДТП с автобусами на Камчатке Общество, 04:00 В России началось проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру Технологии и медиа, 03:31 Лаборатории назвали долю положительных тестов на антитела к COVID-19 Общество, 03:00 Прототип ракеты Starship взорвался через несколько минут после посадки Технологии и медиа, 02:57 В США отменили заседание конгресса из-за угрозы атаки на Капитолий Общество, 02:55 Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в матче серии А Спорт, 02:23 В Германии продлили карантин до 28 марта Общество, 02:01 Пользователи пожаловались на сбои в работе Google и YouTube в России Общество, 01:30 США заявили о желании вести диалог с Россией по новым вооружениям Политика, 01:21
Политика ,  
0 

В Капитолии потребовали освободить осужденного в России студента США

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США подготовил резолюцию с призывом освободить американца Тревора Рида, которого в России признали виновным в нападении на полицейских и приговорили к сроку в колонии. Об этом говорится на сайте комитета.

«В постановлении осуждается практика лишения свободы по политическим мотивам в Российской Федерации и содержится призыв к Правительству Российской Федерации немедленно освободить Тревора Рида», — уточняется в сообщении.

Соответствующую резолюцию представили два республиканца: конгрессмен от Техаса Август Пфлюгер и лидер республиканцев в комитете Майкл МакКол. Они заявили, что Рид не совершал преступлений, за которые его осудили, а обвинение против него было политически мотивированным.

Студент из США получил 9 лет колонии за нападение на полицейских в Москве
Общество
Тревор Рид

Республиканцы также отметили, что осужденный является бывшим морским пехотинцем США.

Указано, что резолюцию поддержали 25 конгрессменов из обеих партий.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: новые правила налогообложения. Что необходимо знать рантье РБК Pro: доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Как вернуть сотрудникам чувство собственной значимости Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал в Москве на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что ничего не помнит о произошедшем, потому что незадолго до этого выпил литр водки. Летом 2020 года Головинский суд Москвы приговорил его к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В сентябре 2020 года посол США в России Джон Салливан заявил, что «дело не имеет юридических оснований». Госсекретарь США Энтони Блинкен в феврале обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым положение американского студента и призывал его освободить.

конгресс США задержания
Материалы по теме
Студент из США получил 9 лет колонии за нападение на полицейских в Москве
Общество
Осужденного в Москве студента из США проверят на вменяемость
Общество
МИД опроверг переговоры об обмене осужденного за шпионаж Уилана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter