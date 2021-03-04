В Капитолии потребовали освободить осужденного в России студента США

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США подготовил резолюцию с призывом освободить американца Тревора Рида, которого в России признали виновным в нападении на полицейских и приговорили к сроку в колонии. Об этом говорится на сайте комитета.

«В постановлении осуждается практика лишения свободы по политическим мотивам в Российской Федерации и содержится призыв к Правительству Российской Федерации немедленно освободить Тревора Рида», — уточняется в сообщении.

Соответствующую резолюцию представили два республиканца: конгрессмен от Техаса Август Пфлюгер и лидер республиканцев в комитете Майкл МакКол. Они заявили, что Рид не совершал преступлений, за которые его осудили, а обвинение против него было политически мотивированным.