Осужденного в Москве студента из США проверят на вменяемость
Московский городской суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу студенту из штата Техас Тревору Риду, которого в России приговорили к девяти годам колонии за нападение на полицейских. Об этом сообщили РБК в суде.
«После возвращения материалов дела в суд стороны будут извещены о дате и времени рассмотрения дела», — сказали в суде.
Как передает «Интерфакс», Мосгорсуд приступил к рассмотрению жалобы, сторона защиты просит отменить приговор. В постановлении суда о назначении экспертизы говорится, что, по словам Рида, он не помнит об обстоятельствах инкриминируемого ему нападения, поскольку незадолго до него выпил литр водки.
В конце июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима за применение силы в отношении представителя власти. По версии следствия, студент напал на двух полицейских при попытке задержания летом 2019 года, когда они пытались посадить его в машину и отвезти в отделение.