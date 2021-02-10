Осужденного в Москве студента из США проверят на вменяемость

Тревор Рид (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Московский городской суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу студенту из штата Техас Тревору Риду, которого в России приговорили к девяти годам колонии за нападение на полицейских. Об этом сообщили РБК в суде.

«После возвращения материалов дела в суд стороны будут извещены о дате и времени рассмотрения дела», — сказали в суде.

Как передает «Интерфакс», Мосгорсуд приступил к рассмотрению жалобы, сторона защиты просит отменить приговор. В постановлении суда о назначении экспертизы говорится, что, по словам Рида, он не помнит об обстоятельствах инкриминируемого ему нападения, поскольку незадолго до него выпил литр водки.

В конце июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима за применение силы в отношении представителя власти. По версии следствия, студент напал на двух полицейских при попытке задержания летом 2019 года, когда они пытались посадить его в машину и отвезти в отделение.