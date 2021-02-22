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В Красноярском крае один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

В Богучанском районе Красноярского края произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате чего погиб один человек. Об сообщается в официальной группе управления ГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю «ВКонтакте».

Согласно сообщению, Toyota Hiace, направлявшаяся в сторону города Канск, столкнулась с Honda Orthia, двигающейся во встречном направлении, на 186-м км автодороги «Канск-Абан-Богучаны».

«На месте происшествия от полученных травм скончался 37-летний водитель легкового транспортного средства», — отметили в управлении.

На МКАД грузовик после ДТП заехал на отбойник и застрял
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Фото:DtOperativno / Telegram

Помимо этого, в ДТП пострадали девять пассажиров микроавтобуса, четверо из них были госпитализированы.

По данному факту следователи возбудили дело по ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину происшествия.

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