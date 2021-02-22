В Красноярском крае один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

В Богучанском районе Красноярского края произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате чего погиб один человек. Об сообщается в официальной группе управления ГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю «ВКонтакте».

Согласно сообщению, Toyota Hiace, направлявшаяся в сторону города Канск, столкнулась с Honda Orthia, двигающейся во встречном направлении, на 186-м км автодороги «Канск-Абан-Богучаны».

«На месте происшествия от полученных травм скончался 37-летний водитель легкового транспортного средства», — отметили в управлении.

Помимо этого, в ДТП пострадали девять пассажиров микроавтобуса, четверо из них были госпитализированы.