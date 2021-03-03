На Камчатке при столкновении двух автобусов погибли два человека

В Камчатском крае столкнулись два пассажирских автобуса, следователи организовали проверку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным управления, столкновение произошло около 19:00 (10:00 мск). На 54 км трассы Петропавловск-Камчатский — Мальково пассажирский автобус № 201 выехал на встречную полосу. Произошел занос и он задней боковой частью столкнулся с маршрутным автобусом № 218. Погибли водитель автобуса № 218 и пассажир из автобуса № 201. В пресс-службе уточнили, что шесть человек получили травмы и были госпитализированы, еще пять пассажиров получили помощь на месте происшествия.

«Следственным отделом по г. Елизово СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибло двое человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что одного из пострадавших пассажиров пришлось вытаскивать из автобуса с помощью гидравлического инструмента и бензореза.