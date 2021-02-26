Пользователи пожаловались на сбои в работе «Ростелекома»

В работе российского провайдера «Ростелеком» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб было зарегистрировано около 1:19 по мск, когда их поступило 132. Большинство пользователей сообщили о проблемах с работой интернета.

Большая часть жалоб поступила из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Краснодара. О сбоях сообщили и пользователи Twitter.

Ранее пользователи жаловались на перебои в работе «Ростелекома» в декабре 2020-го. В основном неполадки также возникли в работе интернета. Компания объясняла РБК, что наблюдалась аварийная ситуация на сети, связанная со сбоем работы маршрутизирующего оборудования.