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В Донбассе украинский снайпер застрелил донецкого полицейского

Украинские военные застрелили донецкого полицейского, когда он вместе с сослуживцами пытался эвакуировать оказавшихся вблизи линии фронта детей. Об этом сообщило МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как отмечается в сообщении, донецкие военные с боевого поста в районе города Ясиноватая заметили группу детей, которая оказалась между позициями Украины и самопровозглашенной республики. Военнослужащие сообщили в дежурную часть городской полиции, следственно-оперативная группа МВД ДНР выдвинулась на место, чтобы проверить информацию.

«В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ [Вооруженные силы Украины], в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции Война В. И.», — уточняется в сообщении.

ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины в Донбассе
Политика
Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Из-за атаки донецкая полиция была вынуждена прервать операцию и вернуться в безопасное место. Детей не эвакуировали, их судьба неизвестна.

Как отмечает МВД, подобные инциденты с попаданием детей в зону боевых действий происходили неоднократно, причем дети, как указала полиция, проникают на линию боевого разграничения «со стороны территории, временно неподконтрольной ДНР».

Кравчук выразил протест из-за разрешения ДНР открывать упреждающий огонь
Политика
Леонид Кравчук

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Донецкие власти напомнили, что, согласно минским договоренностям, между сторонами введен полный режим прекращения огня, означающий запрет на применение любого, в том числе стрелкового вооружения. «Указанные действия украинской стороны в очередной раз продемонстрировали полное игнорирование не только минских договоренностей, но и норм общечеловеческой морали», — заявило МВД.

Ранее Народная милиция ДНР разрешила своим подразделениям открывать упреждающий огонь по точкам украинской армии. Такое решение власти ДНР обосновали тем, что намерены защитить население от «украинского террора», поскольку Киев нарушает условия перемирия, заключенного в июле 2020-го, а международные наблюдатели никак не реагируют на это.

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил протест в связи с разрешением. «Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей», — заявил он.

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