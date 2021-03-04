В Донбассе украинский снайпер застрелил донецкого полицейского

Украинские военные застрелили донецкого полицейского, когда он вместе с сослуживцами пытался эвакуировать оказавшихся вблизи линии фронта детей. Об этом сообщило МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как отмечается в сообщении, донецкие военные с боевого поста в районе города Ясиноватая заметили группу детей, которая оказалась между позициями Украины и самопровозглашенной республики. Военнослужащие сообщили в дежурную часть городской полиции, следственно-оперативная группа МВД ДНР выдвинулась на место, чтобы проверить информацию.

«В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ [Вооруженные силы Украины], в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции Война В. И.», — уточняется в сообщении.

Из-за атаки донецкая полиция была вынуждена прервать операцию и вернуться в безопасное место. Детей не эвакуировали, их судьба неизвестна.