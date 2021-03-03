Власти Москвы предупредили жителей о мокром снеге и сильном ветре

Москву в ближайшие дни ждут сильный ветер, снегопад и дождь. Об этом сообщил в Telegram столичный департамент транспорта.

«По данным синоптиков, в Москве 3-5 марта ожидается ветер порывами до 12 м/с, дождь, мокрый снег и гололедица», — уточняется в сообщении.

Дептранс попросил москвичей аккуратно ездить по дорогам, не парковаться под деревьями.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее говорил, что в эти выходные в Москве и регионах на северо-западе России ожидается аномальное похолодание. В течение рабочей недели температура в столице будет выше нормы, однако с субботы, 6 марта, опустится ниже средних значений.