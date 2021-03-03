Жителям Алтая начали выдавать значки «Я привит от COVID-19»
Жителям Алтайского края при прохождения вакцинации от коронавируса начали выдавать значки с надписью «Я привит от COVID-19», сообщает краевой минздрав.
«В Алтайском крае разработаны специальные значки, которые начали выдавать всем, кто привился от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Значки раздают в мобильных прививочных комплексах, пока выпущена первая партия из 400 штук.
Минздрав отметил, что производству значков помогли предприниматели Барнаула. Их внешний вид разработали студенты института архитектуры и дизайна АлтГТУ.