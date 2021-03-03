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Жителям Алтая начали выдавать значки «Я привит от COVID-19»

Фото: zdravalt.ru
Фото: zdravalt.ru

Жителям Алтайского края при прохождения вакцинации от коронавируса начали выдавать значки с надписью «Я привит от COVID-19», сообщает краевой минздрав.

«В Алтайском крае разработаны специальные значки, которые начали выдавать всем, кто привился от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Значки раздают в мобильных прививочных комплексах, пока выпущена первая партия из 400 штук.

Минздрав отметил, что производству значков помогли предприниматели Барнаула. Их внешний вид разработали студенты института архитектуры и дизайна АлтГТУ.

«Привлекая внимание общественности к необходимости вакцинироваться, мы помогаем снижать количество заразившихся», — отметил директор института Сергей Поморов.

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По последним данным, на Алтае коронавирусом заразились 43 926 человек. На утро 1 марта в крае от COVID-19 сделали полный курс прививок более 16 тыс. человек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что формирование коллективного иммунитета у россиян завершится к июлю 2021 года. «По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение [формирования коллективного иммунитета] произойдет в первом полугодии, возможно, с захватом июля», — сказал он.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Алтай значки Минздрав
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