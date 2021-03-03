Жителям Алтая начали выдавать значки «Я привит от COVID-19»

«Привлекая внимание общественности к необходимости вакцинироваться, мы помогаем снижать количество заразившихся», — отметил директор института Сергей Поморов.

По последним данным, на Алтае коронавирусом заразились 43 926 человек. На утро 1 марта в крае от COVID-19 сделали полный курс прививок более 16 тыс. человек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что формирование коллективного иммунитета у россиян завершится к июлю 2021 года. «По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение [формирования коллективного иммунитета] произойдет в первом полугодии, возможно, с захватом июля», — сказал он.