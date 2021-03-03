Захарова назвала правильным решение США не насаждать демократию силой

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

США приняли правильное решение не насаждать демократию, используя дорогостоящие военные операции, и не свергать авторитарные режимы в других странах. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила телеканалу «Звезда», комментируя заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.

«Нельзя что-либо продвигать, используя другие ресурсы, в суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств», — подчеркнула она.

Захарова предложила Вашингтону перечитать устав ООН и в дальнейшем руководствоваться им.

Ранее Энтони Блинкен во время брифинга по американской внешней политике заявил, что США прекратят свергать режимы и насаждать демократию силой. Он пояснил, что, несмотря на благие намерения, прошлые попытки Вашингтона действовать таким образом не принесли желаемых результатов.