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Захарова назвала правильным решение США не насаждать демократию силой

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

США приняли правильное решение не насаждать демократию, используя дорогостоящие военные операции, и не свергать авторитарные режимы в других странах. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила телеканалу «Звезда», комментируя заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.

«Нельзя что-либо продвигать, используя другие ресурсы, в суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств», — подчеркнула она.

Захарова предложила Вашингтону перечитать устав ООН и в дальнейшем руководствоваться им.

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Ранее Энтони Блинкен во время брифинга по американской внешней политике заявил, что США прекратят свергать режимы и насаждать демократию силой. Он пояснил, что, несмотря на благие намерения, прошлые попытки Вашингтона действовать таким образом не принесли желаемых результатов.

По его словам, теперь Соединенные Штаты будут продвигать демократию, подавая собственный пример и вознаграждая страны за демократические изменения. Бывший президент США Дональд Трамп осенью 2020 года заявлял, что Вашингтон будет выстраивать свою мирную политику с позиции силы.

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