США пообещали не свергать режимы и отказались насаждать демократию силой

По словам госсекретаря Блинкена, предыдущие попытки Вашингтона действовать таким образом не принесли результатов, несмотря на мирные намерения. Он заявил, что США будут продвигать демократические ценности собственным примером

Энтони Блинкен (Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters)

Соединенные Штаты откажутся от политики силового продвижения демократии в мире. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга по внешней политике страны.

«Мы не будет насаждать демократию, используя дорогостоящие военные операции. Кроме того, США откажется от попыток силой свергать авторитарные режимы», — сообщил Блинкен.

По словам главы внешнеполитического ведомства, прошлые попытки Вашингтона действовать таким образом, несмотря на благие намерения, не принесли желаемых результатов.

«Мы будем действовать иначе: продвигать демократию, подавая собственный пример другим странам и вознаграждая наших партнеров за демократические изменения», — добавил госсекретарь.