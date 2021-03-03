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Первые 100 дней Байдена ,  
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США пообещали не свергать режимы и отказались насаждать демократию силой

По словам госсекретаря Блинкена, предыдущие попытки Вашингтона действовать таким образом не принесли результатов, несмотря на мирные намерения. Он заявил, что США будут продвигать демократические ценности собственным примером
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters)

Соединенные Штаты откажутся от политики силового продвижения демократии в мире. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга по внешней политике страны.

«Мы не будет насаждать демократию, используя дорогостоящие военные операции. Кроме того, США откажется от попыток силой свергать авторитарные режимы», — сообщил Блинкен.

По словам главы внешнеполитического ведомства, прошлые попытки Вашингтона действовать таким образом, несмотря на благие намерения, не принесли желаемых результатов.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

«Мы будем действовать иначе: продвигать демократию, подавая собственный пример другим странам и вознаграждая наших партнеров за демократические изменения», — добавил госсекретарь.

Блинкен, обращаясь к американцам, попросил их дать некоторое время новой администрации президента Джо Байдена, чтобы выработать конкретные решения по внешней политике.

Продвижение демократии является одной из основ внешнеполитической доктрины США. Одним из первых официально признанных фактов свержения режима под видом продвижения демократических ценностей считается госпереворот в Иране в 1953 году.

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Байден заявил о «хрупкой демократии» после оправдания Трампа
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Фото:Evan Vucci / AP

В новейшей истории Госдепартамент считает удачными примерами демократизации Грузию и Украину, преобразования в Сербии и Черногории.

В 2019 году бывший тогда премьер-министром России Дмитрий Медведев, выступая в парламенте Сербии, заявил, что насаждение демократических моделей на Ближнем Востоке и Африке ведет к распространению терроризма, уничтожению государств и хаосу на обширных территориях.

Осенью 2020 года экс-президент США Дональд Трамп обещал, что Вашингтон будет выстраивать свою мирную политику с позиции силы с помощью новейших видов вооружений.

Автор
Михаил Котляр
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