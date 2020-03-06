Роскачество разработало советы по выбору цветов к 8 марта

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Для выбора качественного и красивого букета стоит обращать внимание на стебли и листья растений, а также отдать предпочтение полураспустившимся цветам с бутонами. Об этом сообщает Роскачество.

В ведомстве пояснили, что раскрытые цветы не простоят долго, из-за чего лучше приобрести раскрытые вперемешку с бутонами. При этом бутоны должны быть свежими, упругими и плотно прилегать к чашелистику. Стебли и листья должны быть без повреждений и без пятен.

Для того, чтобы цветы сохранили свежесть дольше, необходимо обновить их срез, сразу поставить букет в воду и поместить вазу в прохладном месте. При этом тюльпаны лучшее ставить в холодную воду, розы и лилии — в прохладную воду, герберы — в теплую, а сирень и хризантемы — в горячую.

В ведомстве отметили, что при выборе букета стоит учитывать как личные вкусы, так и возраст женщины. Юным девушкам больше подойдут цветы пастельных оттенков, а более взрослым женщинам — темные и насыщенные, утверждают в ведомстве. При этом стоит обратить внимание на упаковку — она не должна быть слишком яркой, чтобы не отвлекать внимание от цветов.