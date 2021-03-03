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Нижегородские власти ответили на сообщения о тарифах на вывоз мусора

Фото: Сергей Ещенко / ТАСС
Фото: Сергей Ещенко / ТАСС

Подсчеты экспертов аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, из которых следовало, что тариф на вывоз мусора в Нижегородской области составляет 133,1 руб. с человека, не соответствуют действительности. Об этом РБК сообщили в региональной службе по тарифам Нижегородской области.

Ранее 3 февраля международная сеть FinExpertiza представила результаты исследования об изменениях тарифов на вывоз мусора в России. Согласно подсчетам аналитиков Нижегородская область вошла в топ-10 регионов страны с самыми высокими тарифами на вывоз мусора в январе 2021 года.

«Указанная в материалах цифра — 133,1 — это не средний тариф за вывоз мусора, а ежемесячная плата за вывоз мусора для жителей частных домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Нельзя путать тариф на вывоз ТКО и плату — то есть цифру, которую жители видят в платежках», — сообщили в областной службе по тарифам.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В службе отметили, что средняя плата за вывоз мусора в регионе составляет 113,87 руб. Жители Нижегородской области платят за вывоз в зависимости от района проживания. Жильцы многоквартирных домов — от 78,11 до 95,14 руб. в месяц с человека. Жители частных домов — от 101,11 до 108,52 руб. В региональной столице владельцы коттеджей платят больше — от 133,67 до 151,69 руб. с человека в месяц.

«Большинство жителей Нижегородской области живут в многоквартирных домах, в Нижнем Новгороде они платят за вывоз мусора около 95 рублей — это ниже, чем например указанный в материале СМИ размер оплаты в Самаре», — отметили в региональной службе по тарифам.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

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По данным FinExpertiza, наибольший месячный тариф на вывоз мусора в январе этого года был в Подмосковье, где он привязан к площади жилища (265,8 руб./чел.). На втором месте Ленинградская область (160,1), на третьем — ЯНАО (156). Нижегородская область располагалась на шестой позиции.

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