Нижегородские власти ответили на сообщения о тарифах на вывоз мусора

Фото: Сергей Ещенко / ТАСС

Подсчеты экспертов аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, из которых следовало, что тариф на вывоз мусора в Нижегородской области составляет 133,1 руб. с человека, не соответствуют действительности. Об этом РБК сообщили в региональной службе по тарифам Нижегородской области.

Ранее 3 февраля международная сеть FinExpertiza представила результаты исследования об изменениях тарифов на вывоз мусора в России. Согласно подсчетам аналитиков Нижегородская область вошла в топ-10 регионов страны с самыми высокими тарифами на вывоз мусора в январе 2021 года.

«Указанная в материалах цифра — 133,1 — это не средний тариф за вывоз мусора, а ежемесячная плата за вывоз мусора для жителей частных домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Нельзя путать тариф на вывоз ТКО и плату — то есть цифру, которую жители видят в платежках», — сообщили в областной службе по тарифам.

В службе отметили, что средняя плата за вывоз мусора в регионе составляет 113,87 руб. Жители Нижегородской области платят за вывоз в зависимости от района проживания. Жильцы многоквартирных домов — от 78,11 до 95,14 руб. в месяц с человека. Жители частных домов — от 101,11 до 108,52 руб. В региональной столице владельцы коттеджей платят больше — от 133,67 до 151,69 руб. с человека в месяц.