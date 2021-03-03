СК начал проверку из-за смерти женщины после нападения собак в Кызыле

Фото: СК

В Республике Тыва следователи начали проверку после смерти женщины, которую, по словам очевидца, покусали собаки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«В правоохранительные органы <…> поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении гор. Кызыла 35-летней жительницы, — говорится в сообщении. — По данному факту <…> незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки».

По информации СК, женщина поступила в больницу с рваными ранами рук и ног. Спустя непродолжительное время она умерла. В пресс-службе пояснили, что, по словам очевидцев, женщину покусали три собаки, которые не были на привязи. Позднее следователи установили владельцев животных.

«В ходе осмотра места происшествия хозяева трех собак, покусавших женщину, были установлены, при этом внешний вид собак полностью совпал с описанием очевидца. На момент осмотра собаки не были на привязи», — указали в СК.